Nieuwe koploper na vijfde ronde bij Toren van Goeree

De huishoudelijke schaakcompetitie van Schaakvereniging Toren van Goeree heeft na de vijfde ronde een nieuwe koploper. Reinier van der Wende nam maandag 9 november 2026 de eerste plaats over van Jan van Dam. In een rechtstreeks duel wist Van der Wende zijn concurrent te verslaan. Daarmee stijgt de spanning aan de top van het klassement.
De ontmoeting tussen Van der Wende en Van Dam was het belangrijkste duel van de speelavond. Beide schakers behoren tot de sterkste spelers van de competitie. Na een spannende partij wist Van der Wende een pion voorsprong te behalen. Vervolgens speelde hij het eindspel bekwaam uit en stelde hij de overwinning met 1-0 veilig. Met 120 punten neemt hij nu de koppositie in. Van Dam volgt met 111,33 punten op de tweede plaats.
Ook de andere spelers in de bovenste regionen van het klassement boekten overwinningen. André Kastelein versloeg Niels Tanis met 0-1, terwijl Jaap Santifort met 1-0 te sterk was voor Peter Derrez. Willem-Jan Tanis won van Piet Westhoeve en staat met 89,33 punten op de vierde plaats. Frank Hordijk, die deze ronde niet in actie kwam, bezet met 103,67 punten de derde positie.
Henk van Oostenbrugge deed eveneens goede zaken. Hij won zijn partij tegen Hans Bezuijen en staat inmiddels op de negende plaats. De top vijf wordt naast Van der Wende, Van Dam, Hordijk en Willem-Jan Tanis gecompleteerd door Jaap Santifort.
Schaaklessen werpen vruchten af
Naast de strijd om de bovenste plaatsen is er bij Toren van Goeree ook aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe leden. Verschillende schakers die bij de oprichting nog geen ervaring hadden met de sport, maken volgens de vereniging steeds meer progressie.
Iedere maandagavond krijgen de leden tussen 19:00 en 20:00 uur schaakles. De opgedane kennis en theorie zijn vervolgens terug te zien tijdens de partijen in de interne competitie. Daarmee laat de vereniging zien dat schaken niet alleen voor ervaren spelers is weggelegd, maar ook op latere leeftijd goed te leren is.
Schaakvereniging Toren van Goeree komt van oktober tot en met maart iedere maandagavond bijeen in zaal Oostdam in Goedereede. Zowel beginners als ervaren schakers zijn welkom. Wie wil kennismaken met de vereniging, kan drie avonden gratis deelnemen. Meer informatie is te vinden op www.torenvangoeree.nl.