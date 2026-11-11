Nieuwe koploper na vijfde ronde bij Toren van Goeree

Foto: Toren van Goeree

De huishoudelijke schaakcompetitie van Schaakvereniging Toren van Goeree heeft na de vijfde ronde een nieuwe koploper. Reinier van der Wende nam maandag 9 november 2026 de eerste plaats over van Jan van Dam. In een rechtstreeks duel wist Van der Wende zijn concurrent te verslaan. Daarmee stijgt de spanning aan de top van het klassement.

De ontmoeting tussen Van der Wende en Van Dam was het belangrijkste duel van de speelavond. Beide schakers behoren tot de sterkste spelers van de competitie. Na een spannende partij wist Van der Wende een pion voorsprong te behalen. Vervolgens speelde hij het eindspel bekwaam uit en stelde hij de overwinning met 1-0 veilig. Met 120 punten neemt hij nu de koppositie in. Van Dam volgt met 111,33 punten op de tweede plaats. Ook de andere spelers in de bovenste regionen van het klassement boekten overwinningen. André Kastelein versloeg Niels Tanis met 0-1, terwijl Jaap Santifort met 1-0 te sterk was voor Peter Derrez. Willem-Jan Tanis won van Piet Westhoeve en staat met 89,33 punten op de vierde plaats. Frank Hordijk, die deze ronde niet in actie kwam, bezet met 103,67 punten de derde positie.