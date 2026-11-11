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Sport

Schotejil verstevigt klassement in Nationale zwemcompetitie

Sportredactie Omroep Archipel
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Foto: Sportcentrum Papendrecht

Zwemclub De Schotejil uit Middelharnis heeft zaterdag 7 november 2026 ook in de tweede competitiewedstrijd hoge persoonlijke klasseringen gerealiseerd. In Papendrecht werd andermaal prima gezwommen in de Eerste Divisie van de Nationale (KNZB) zwemcompetitie.

De gezwommen tijden zorgden voor diverse klassements-scores op hoog regionaal en nationaal niveau, zoals onder meer voor Laurens Kalle en Meyke van Nimwegen. Beiden behaalden deze op de 400m wisselslag. Goede tijden waren er ook voor Laura Jongejan op 100m vrij, Nienke van Weenen op 100m vlinderslag, 100m vrij en 200m wisselslag, Sem Jongejan en Syb Boerema op zowel 100m vrij als 200m wisselslag, Evy van Nimwegen op 100m schoolslag, en Abya Buscop op zowel 400m vrij als 100m schoolslag.

Daarnaast waren eveneens de estafettes 4x200m estafette vrij voor heren, 4x100m vrij meisjes tot 16 jaar, en 4x100m vrij bij de dames goed voor vergelijkbare prestaties.

Ook waren er verschillende nieuwe persoonlijke records. Zo verbeterden Jules Boerema en Niels Koop hun tijd op 100m vrij, Fiene Buth en Nola van der Wel beiden ook op 100m vri, en Maud van der Slik op 200m wisselslag.

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