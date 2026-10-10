DBGC geeft derby tegen Stellendam na rust volledig uit handen

DBGC heeft zaterdagmiddag 10 oktober 2026 op Sportpark De Koepel met 3-5 verloren van Stellendam. De ploeg van trainer Ben Hoogwerf ging met 2-1 aan de leiding, maar gaf die voorsprong na rust uit handen.

DBGC begon voortvarend aan de derby en kwam in de negende minuut op voorsprong. Jeroen Sep zette de thuisploeg op 1-0. Lange tijd leek DBGC met die voorsprong de rust te halen, maar vlak voor het einde van de eerste helft vielen er nog twee doelpunten. In de 43e minuut maakte Milan Breedveld gelijk namens Stellendam. Een minuut later bracht Thijs Tromp DBGC opnieuw aan de leiding: 2-1.

Op Sportpark De Koepel begon de ploeg van trainer Ben Hoogwerf goed en ging het met een 2-1 voorsprong rusten. Na de pauze ging het echter mis. Stellendam profiteerde van balverlies en snelle omschakelmomenten en draaide de achterstand in korte tijd om naar een 2-5 voorsprong. De late treffer van Jeroen Sep bracht DBGC nog terug tot 3-5, maar een nieuwe comeback bleef uit.

Met die voorsprong op zak begon DBGC aan de tweede helft, maar de ploeg slaagde er niet in het goede resultaat vast te houden. Stellendam kwam na rust met meer overtuiging uit de kleedkamer en profiteerde van fouten bij de thuisploeg. In de 58e minuut zorgde Frank Egger voor de 2-2. Nog geen minuut later zette Michael Mettrop de bezoekers op voorsprong: 2-3.

DBGC had moeite om grip te krijgen op het spel en zag Stellendam verder uitlopen. In de 70e minuut maakte Justin Grinwis de 2-4, waarna Bjorn Pape twee minuten later de marge vergrootte tot drie doelpunten: 2-5. Daarmee was de wedstrijd in korte tijd volledig gekanteld.

Trainer Ben Hoogwerf zag vooral in die fase het verschil ontstaan. “Ik denk dat minuut 50, 55 tot minuut 70 volledig voor Stelledam was. Daarin was de wedstrijd eigenlijk al beslecht, 2-5.” Volgens de trainer lag de oorzaak niet alleen bij het voetbal, maar ook bij de manier waarop beide ploegen de duels aangingen. “Ja, mentaliteit, ik denk de meedogeloosheid die Stelledam uitstraalde, de duels won, erop klapte.”

DBGC probeerde in de slotfase nog iets aan de achterstand te doen. Jeroen Sep maakte in de 76e minuut zijn tweede doelpunt van de middag en bracht de stand op 3-5. De thuisploeg zette nog aan, maar kwam niet dichterbij. Hoogwerf zag dat het spel in die fase steeds opportunistischer werd. “Als je gaat pompen wordt het ook voorspelbaar en er zat een goede keeper, die plukte veel ballen.”

Voor DBGC betekent de nederlaag dat de ploeg na vier speelronden op vier punten blijft staan. De trainer wil de lessen uit de derby meenemen naar de komende weken. “En daar moeten we eens goed naar kijken en onze lering uit gaan trekken.

Zaterdag 24 oktober wacht voor DBGC de uitwedstrijd tegen Zinkwegse Boys, waar de ploeg zich zal willen herstellen van de teleurstellende tweede helft tegen Stellendam.