Foto: EFVV

De Eerste Flakkeese Vogelvereniging houdt op vrijdag 27 en zaterdag 28 november 2026 een vogeltentoonstelling in het SVIK-gebouw in Dirksland. De tentoonstelling staat in het teken van het 75-jarig bestaan van de vereniging en telt deze editie 550 vogels. In 2025 waren dit er zo'n 100 minder.

Eerder dit jaar werd in mei een reünie gehouden waarbij (oud)leden elkaar ontmoetten. Het tweede feestelijke moment van 2026 is de jubileumshow met de jaarlijkse Bijzondere Tentoonstelling. Tijdens deze tentoonstelling krijgen vogelliefhebbers van de Eerste Flakkeese Vogelvereniging én van andere verenigingen uit de omgeving de gelegenheid om hun mooiste, gekweekte vogels aan het publiek te laten zien. Na het inbrengen van de vogels op woensdag volgt donderdag de keuring. De vogels worden gekeurd door erkende keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De vogels worden vergeleken met een vastgesteld ideaalbeeld: de standaardeisen. Zo kijken de keurmeesters naar het formaat, maar ook de houding van de vogel. Zit het diertje bijvoorbeeld niet te angstig of onrustig op de zitstok. Verder is de bevedering belangrijk, de algemene conditie en verzorging, maar ook de kleur en tekening.